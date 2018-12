%%%VMLY&R Europa-CEO verlässt die Agentur%%%

Europa-Chef Jon Sharpe von VMLY&R tritt zurück, nachdem ein interner Disziplinar-Prozess gegen ihn eingeleitet wurde. Sharpe war erst Anfang Oktober 2018 zum CEO des neu geformten WPP-Shops VMLY&R geworden VMLY&R gab in einem Statement bekannt, dass eine Untersuchung eingeleitet wurde, nachdem die Agentur Reports von Mitarbeiter erhalten hatte. Die Untersuchung wurde von einem externen Berater durchgeführt. Um was für Anschuldigungen es sich hierbei handelt, gab VMLY&R nicht bekannt, auch nicht ob diese bereits vor der Fusion der Agentur VML und Y&R bekannt waren. Sharpe kam im Oktober 2017 als CEO zu VML Europe und hatte zuvor das Rebranding von RKCR/Y&R zu Y&R als CEO am Londoner Standort geleitet. Davor war er Chief Digital Officer bei M&C Saatchi nachdem er seine eigene Digital-Agentur Play an die Gruppe verkauft hatte.