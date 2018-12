%%%Bavaria Film: Iris Ostermaier steigt in die Geschäftsführung auf%%%

Personelle Veränderungen an der Spitze von Bavaria Film: Iris Ostermaier ergänzt ab dem 1. April 2019 die Geschäftsführung der Münchener Produktionsfirma. In Ihrer neuen Position wird die 51-Jährige die Bereiche Finance & Accounting sowie IT Services & Solutions verantworten. Sie folgt auf den bisherigen Geschäftsführer Achim Rohnke und den Finanzprokuristen Jens Poppe, die beide Ende März 2019 altersbedingt ausscheiden werden. Trotz seines Ruhestandes wird Rohnke bis zum Jahresende 2019 dem Neubauprojekt "Lichtspiel Loft" am Medienstandort Geiselgasteig in beratender Funktion zur Seite stehen.

Ostermaier leitet gemeinsam mit Dr. Christian Franckenstein die vier Geschäftsbereiche Content, Rights & Distribution, Studios & Services sowie Immobilien. Franckenstein ist darüber hinaus auch für die Bereiche Shared Services Human Resources, PR & Marketing sowie Legal & Business Affairs zuständig.

Ostermaier arbeitete zuvor über 15 Jahre lang im Bereich Teleshopping. Zuletzt war sie seit 2010 Geschäftsführerin beim TV-Sender 1-2-3.tv in Grünwald. Davor hatte sie kaufmännische Leitung der Münchener Entertainment Shopping AG inne, zu der unter anderem das Auktions-Portal Swoopo gehört. Außerdem war die Managerin als kaufmännische Leiterin beim inzwischen eingestellten Call-In-Sender 9Live Teil der ProSiebenSat.1 Media AG, beschäftigt.