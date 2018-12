%%%SWR-Intendant Peter Boudgoust beendet seine Tätigkeit Mitte 2019%%%

Bei der heutigen Sitzung (Freitag, 7. Dezember 2018) des SWR Rundfunkrates in Mainz hat Peter Boudgoust angekündigt, sein Amt als Intendant Mitte kommenden Jahres an eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger übergeben zu wollen. Boudgoust, Jahrgang 1954, war zuletzt am 8. Juli 2016 als Intendant des SWR wiedergewählt worden. Seine dritte Amtszeit begann am 1. Mai 2017, sie endet regulär nach Ablauf von fünf Jahren am 30. April 2022. Erstmals wurde Boudgoust am 1. Dezember 2006 zum Intendanten des SWR gewählt, als Nachfolger von Prof. Peter Voß trat er das Amt am 1. Mai 2007 an.

Seine zusätzliche Aufgabe als Präsident von Arte GEIE wird er nach heutigem Stand bis zum Ende seines Mandats wahrnehmen, also bis Ende 2020.

Boudgoust erklärt: "Alles hat seine Zeit. Auch wenn ich persönlich sehr am SWR hänge, es geht eben nur bedingt um mich. Die Mediennutzung wird sich weiter rasant verändern und der ökonomische Druck auf die Medienbranche dabei nicht nachlassen. Ich werde im nächsten Jahr mein 65. Lebensjahr vollenden. Auch wenn meine dritte Amtszeit als Intendant des SWR über dieses symbolträchtige Ereignis hinausreicht, hielte ich es für Hybris, bis zum letztmöglichen Tag den Kurs bestimmen zu wollen. Es gebietet der Respekt vor meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger und gehört zu meiner Verantwortung als Intendant, nicht einfach mitten im Lauf die Hand zu heben und zur Seite zu treten. Ich möchte den Staffelstab dann übergeben, wenn der Kurs der kommenden Jahre ohne Vorfestlegung bestimmt und meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger die Vorbereitung darauf noch nach eigenen Überlegungen und strategischen Einschätzungen gestalten kann. Diese Handlungsfreiheit muss jeder Amtsinhaber haben. Weil der SWR mir wichtig ist, will ich sicherstellen, dass meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger die bestmöglichen Startbedingungen hat, um den SWR in eine gute Zukunft zu führen."