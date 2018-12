%%%Christian Betz erweitert Produzenten-Team von B.vision Media %%%



Christian Betz wird TV-Produzent bei B.vision Media (Foto: B.vision Media)

Christian Betz, 48, wechselt am 1. Februar von der EndemolShine-Tochter Meta zur Produktionsfirma B.vision Media. Am Standort Berlin soll er als Produzent neue Formate entwickeln und produzieren. Bei Meta war er gut zwei Jahre als Head of Development und Redaktionsleiter beschäftigt.

B.vision Media ist eine 100-prozentige Tochter der Doclights GmbH und der Riverside Entertainment GmbH, an denen ZDF Enterprises 49 Prozent und die Studio Hamburg Produktion Gruppe die restlichen Anteile hält. B.vision produziert sowohl für die öffentlich-rechtlichen wie privaten Fernsehsender, darunter 'Dunja Hayali' (ZDF) oder 'Endlich Klartext – Der große RTL II Politiker Check'.

"Ich kenne Christian Betz bereits seit vielen Jahren aus meiner Zeit bei ProSiebenSat.1", sagt Carina Teutenberg, Geschäftsführerin der B.vision Media. "Er ist ein sehr erfahrener TV-Manager mit großer Leidenschaft für journalistische Inhalte. Sowohl in der Formatentwicklung als auch in der Leitung von Formaten hat er viele Erfolge bei den öffentlich-rechtlichen und auch privaten Sendern gefeiert. Außerdem bringt er ein sehr gutes Netzwerk mit."