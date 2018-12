%%%Jens Kratschmar heuert bei Michelin an%%%



Jens Kratschmar (Foto: Michelin)

Jens Kratschmar (37) hat die die Produktkommunikation für Michelin in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernommen. Dies umfasst die Pressearbeit für Reifen von Pkw, leichten Lkw, Motorrad und Fahrrad sowie für die Sparten Michelin Lifestyle und den Motorsport. Er berichtet dabei direkt an Dr. Heimo Prokop, den Direktor Kommunikation und Marken der Michelin Region Europe North. Kratschmar studierte Germanistik und Philosophie an der Universität Heidelberg und hat als Redakteur der Motorradmagazine 'Roadster', 'Custombike' und 'Dream Machines' zu Michelin gefunden. Er folgt in der Position des Pressesprechers Michael Küster nach, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.