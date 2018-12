%%%dpa: Oliver Auster wird Landesbüroleiter in Nordrhein-Westfalen%%%



Oliver Auster kommt von der 'Bild'-Zeitung (Foto: dpa)

Oliver Auster (43) wird am 1. Februar 2019 neuer dpa-Landesbüroleiter in Düsseldorf. Er folgt auf Martin Oversohl (49), der ein Sabbatical antritt und danach wieder zur dpa zurückkehren will. Auster war bislang Redaktionsleiter NRW bei der 'Bild'.

Während des Studiums arbeitete Auster als Freier frei bei der 'Rhein-Zeitung' (Koblenz) und der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung'. Nach dem Studium absolvierte er die Axel-Springer-Journalistenschule mit Stationen bei 'Welt', 'Hörzu' und 'Bild' als Stammredaktion. Bei der 'Bild' arbeitete er anschließend unter anderem als stellvertretender Redaktionsleiter Berlin/Brandenburg, Redaktionsleiter für die neuen Bundesländer und Ressortleiter Nachrichten in der Zentralredaktion. 2010 übernahm er die Leitung der Ausgaben in Nordrhein-Westfalen.

Der Landesdienst Nordrhein-Westfalen der dpa beliefert Medien mit Ereignissen und Hintergründen zwischen Rhein und Ruhr, Eifel, Westfalen, Münsterland und Sauerland. Beschäftigt sind dort 40 Redakteure, Fotografen und Assistenten.