%%%Michael Ulich löst Petra Dandl bei Kabel Eins ab%%%

Michael Ulich, 45, leitet seit dem 1. Dezember 2018 den Kommunikationsbereich von Kabel Eins (ProSiebenSat. 1 TV Deutschland). Er tritt die Nachfolge von Petra Dandl an, die sich künftig um die Kommunikation von Entertainment-Projekten der Sendergruppe kümmern wird. In seiner neuen position berichtet Ulich an Diana Schardt, Senior Vice President Kommunikation und PR von ProSiebenSat.1.

Ulich arbeitet bereits seit 2010 bei ProSiebenSat.1. Zuletzt war er seit 2015 als Vice President Kommunikation und PR Factual & Sports sowie als Sendersprecher Kabel Eins Doku tätig. Davor war er Senior Redakteur Kommunikation und PR Factual & Sports. Bevor er zum Münchener Medienunternehmen wechselte, war er ab 2004 Manager Sports Communications bei Sky Deutschland (vormals: Premiere).