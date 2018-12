%%%Umbau im Commerzbank-Vorstand %%%

Michael Reuther (59), Firmenkundenvorstand der Commerzbank AG, hat dem Aufsichtsrat heute mitgeteilt, dass er seinen bis Ende September 2019 laufenden Vertrag gern erfüllen, aber ein mögliches Angebot einer Vertragsverlängerung nicht annehmen möchte - er wolle nach dann 13 Jahren im Commerzbank-Vorstand noch einmal ein neues Kapitel in seinem beruflichen Leben aufschlagen.

In der gleichen Sitzung hat der Aufsichtsrat dem Wunsch von Chief Operating Officer Frank Annuscheit (56) entsprochen, aus gesundheitlichen Gründen zum 28. Februar 2019 aus dem Vorstand auszuscheiden. Annuscheits Nachfolger soll Jörg Hessenmüller (48) werden. Er ist derzeit Bereichsvorstand für den Konzernbereich Digital Transformation & Strategy. Davor war er Vorstandsmitglied der polnischen mBank, verantwortlich für Finanzen und Investor Relations sowie die strategische Entwicklung der Commerzbank-Tochter. Er begann seine Laufbahn 1989 bei der Dresdner Bank. Im Zuge der Integration der Dresdner Bank in die Commerzbank übernahm Diplom-Betriebswirt (FH) 2009 in Group Management Finance die Zentralbereichsleitung Investmentbanking Finance.