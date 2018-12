%%%Christian Griesbach hat Teads verlassen%%%

Christian Griesbach, seit September 2015 bei der globalen auf Outstream-Videos spezialisierten Mediaplattform Teads tätig, zuletzt als Executive Vice President Publisher Management EMEA, hat das Unternehmen nach new business-Informationen verlassen. Vor seinem Einstieg bei Teads war Griesbach General Manager Digital Marketing bei Media Impact. Weitere berufliche Stationen waren mediasports (Co-Founder), ad pepper und Real Media Deutschland.

Das französische Digitalunternehmen Teads hat seinen Hauptsitz in Montpellier mit Niederlassungen in mehr als 25 Ländern. In Deutschland hat die 2011 gegründete Firma ihren Sitz in Hamburg.