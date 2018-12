%%%Zwei Neuzugänge bei Oddity%%%



Mario Stockhausen (l.) und Raoul Guggelberger verstärken das Team der Stuttgarter Agentur Oddity (Foto: Ausgutemhause / Oddity)

Oddity mit Hauptsitz in Stuttgart hat einen neuen Geschäftsführer Kreation: Seit Oktober erweitert Mario Stockhausen das Management der Agentur. Der 41-Jährige begann seine Karriere in Düsseldorf bei BBDO Interactive. Ab 2007 übernahm er die kreative Leitung bei Bassier, Bergmann und Kindler (heute UDG, Hamburg). Von 2012 an leitete der gebürtige Rheinländer das von ihm gegründete Designstudio Ausgutemhause, bevor er 2016 als Geschäftsführer Digital zu Rieber wechselte, einem Anbieter von Food Logistik Systemen mit Sitz in Reutlingen. Stockhausen hält zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen, darunter den German Design Award sowie den Red Dot Award.

Außerdem ist Raoul Guggelberger als Creative Director neu mit an Bord. Der Diplom Designer kommt von Saatchi & Saatchi Berlin. Zuvor war der 33-Jährige bereits bei Panama in Stuttgart tätig und betreute dort unter anderem Marken wie Mercedes-Benz, ThyssenKrupp, Adidas und Porsche.

Oddity ist mit 250 Köpfen an sieben internationalen Standorten präsent. Im Sommer 2018 kündigten die Geschäftsführer der Agentur an, das Profil des Unternehmens schärfen zu wollen (mehr lesen bei nb).