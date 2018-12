%%%Edelman holt Automotive-Experten Ralf Kaiser an Bord%%%

Die PR-Agentur Edelman holt sich Mobility-Kompetenz ins Management: Dr. Ralf C. Kaiser wird ab dem 1. Januar 2019 standortübergreifend den Auf- und Ausbau des Bereichs New Mobility, Clean Tech und Automotive bei Edelman verantworten. Als Executive Director berichtet er direkt an CEO Ernst Primosch.

Kaiser kommt von der Fink & Fuchs AG; hier verantwortete er strategische Beratungsmandate in den Bereichen Brand Development und Transformational Change für Kunden wie Destatis, Sono Motors, Techem und Volkswagen. Industrieseitig war der promovierte Wirtschaftswissenschaftler in unterschiedlichen Managementfunktionen für führende Automobilunternehmen tätig. So entwarf Kaiser beispielsweise die europaweite Corporate und Product/Brand Communications für Hyundai Motor Europe und arbeitete bei Lexus als Mitglied des Global Brand Teams an der Neupositionierung der Marke als Innovationsführer in Sachen Hybridisierung und Elektrifizierung mit.

Edelman betreut Kunden aus allen Bereichen der automobilen Wertschöpfungskette; zu den Referenzen gehören

Bosch, Nissan, Suzuki, Kia, BMW, VW Financial Services und Ford Aus- und Weiterbildung.