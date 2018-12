%%%MRM/McCann: Kate MacNevin wird neue weltweite CEO %%%

Die Interpublic-Tochter McCann befördert Kate MacNevin zur neuen Global CEO für die Customer Relationship Agentur MRM//McCann. MacNevin war zuletzt als Global President und Chief Operating Officer bei MRM//McCann tätig und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing Communication. Sie kam 2006 zu McCann in Toronto und wurde 2009 Leiterin des General Motor-Etats für Kanada. 2012 ging sie nach Detroit, wo sie als Executive Director für Global Operations für Commonwealth//McCann tätig war. Zwei Jahre später wurde MacNevin zur EVP, Executive Director für Global Operations befördert und 2016 stieg sie zur Global Chief Operating Officer bei MRM//McCann auf. Seit 2017 ist sie Global President für MRM//McCann.







Zu den weltweiten Kunden der Agentur zählen unter anderem Subway, L'Oreal, Crystal Cruises und Honeywell. MRM//McCann hat über 40 Büros in Europa, dem Mittleren Osten, Asien-Pazifik sowie Nord- und Südamerika. In Deutschland ist die Agentur in Düsseldorf und Frankfurt vertreten.