%%%Dietmar Giese ist neuer Country Manager DACH bei iAdvize%%%

Der Anbieter für Conversational Marketing iAdvize verstärkt seine Führungscrew in Deutschland und ernennt Dietmar Giese, 48, zum Country Manager DACH. In der neu geschaffenen Position verantwortet er den Ausbau der Marke iAdvize im deutschsprachigen Raum, die strategische Weiterentwicklung des Angebots mit der zu iAdvize gehörenden Marken-Experten-Plattform 'ibbü' und die personelle Erweiterung des Teams in der Düsseldorfer Niederlassung. Er wird an Pierre Soria, CRO am iAdvize-Stammsitz in Nantes, Frankreich, berichten.

Giese blickt auf mehr als 15 Jahre Erfahrung im E-Commerce und in der Digiconomy zurück. Vor seinem Wechsel zu iAdvize war er Executive Director eTrusted/SaaS bei Trusted Shops und zeichnete dort für das Großkundengeschäft verantwortlich. Davor hat er den deutschen Ableger der amerikanischen Softwareschmiede Sprinklr gegründet und für internationale Investoren Start-Ups aufgebaut. Zu den ersten Stationen seiner Laufbahn gehören Führungspositionen bei Daimler und Jamba.

Nach eigenen Angaben nutzen aktuell mehr als 1.500 Unternehmen aus 60 Ländern die iAdvize-Plattform. Zu den Kunden von iAdvize gehören unter anderem AXA, BMW, Decathlon, Disney, Europcar, Media Markt, Nespresso und TUI.