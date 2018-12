%%%Christian Krug verlässt den 'Stern' und wird Chefredakteur Neue Geschäftsfelder bei G+J%%%



Christian Krug verlässt den 'Stern' nach viereinhalb Jahren (Foto: G+J)

Christian Krug gibt seine Aufgabe als Chefredakteur des 'Stern' nach rund viereinhalb Jahren ab und übernimmt eine neue Aufgabe bei Gruner + Jahr: Der 52-Jährige wird vom 1. Januar 2019 an Chefredakteur Neue Geschäftsfelder. In der Funktion soll er neue inhaltliche Geschäfte entwickeln. Nachfolger von Krug beim 'Stern' werden Stern.de-Chefin Anna-Beeke Gretemeier und Florian Gless, der seit April 2018 als Co-Publisher der G+J-Community of Interest Wissen tätig ist.

Julia Jäkel, CEO von Gruner + Jahr, sagt: "Ich danke Christian Krug sehr herzlich für seine hervorragende Arbeit und sein großes Engagement für den 'Stern'. Mit seiner Freude am Journalismus und der großen Lust auf gute Geschichten hat er den 'Stern' in den vergangenen Jahren geprägt und damit auch zum Erfolg der neuen Magazine entscheidend beigetragen. Wir freuen uns nun sehr auf die Zusammenarbeit mit Christian in der neuen Aufgabe."

Christian Krug erklärt: "Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf die Zeit beim 'Stern'. Ich hatte noch keine beruflich schönere Station – und auch keine forderndere. Ich gehe in die neue Aufgabe bei G+J voller Vorfreude. Und zugleich freut es mich für die 'Stern'-Redaktion sehr, dass dort nun großartige Kollegen antreten, die neue Impulse setzen werden. Ich wünsche ihnen und der Redaktion das Allerbeste."