%%%PPRO holt Stefan Merz als neuen COO%%%

Stefan Merz hat Ende November den Posten des Chief Operating Officer (COO) beim Payment-Dienstleister PPRO Group in London übernommen. In der neu geschaffenen Rolle verantwortet er den strategischen Ausbau des Unternehmens aus operativer und organisatorischer Sicht. Darüber hinaus soll er die Umsetzung der Unternehmensstrategie steuern, für mehr Transparenz und Einblick in alle Leistungsbereiche sorgen und das Unternehmenswachstum weiter ankurbeln. In diesen Bereichen arbeitet Merz eng mit Simon Black, CEO von PPRO, und den internationalen Niederlassungen zusammen.

Bis vor kurzem arbeitete er für das Unternehmen Diebold Nixdorf als Chief Strategy Officer. Dort leitete er die Bereiche Akquisitionen und Desinvestitionen. Zudem restrukturierte er die chinesischen Geschäftsprozesse und entwickelte einen Start-up-Ansatz für den Aufbau neuer Geschäftsfelder. Die dort erworbene Expertise kann für die PPRO-Niederlassung in Singapur einsetze, die das Unternehmen kürzlich eröffnete. Weitere Stationen waren etwa Siemens und HP Enterprises in Amerika, bei denen internationale Erfahrungen in der Umsetzung von geschäftlichen Transformationen sammeln konnte.