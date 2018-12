%%%Spiegel TV: GF Dirk Pommer verlässt das Haus%%%

Die Spiegel-Gruppe mit Stammsitz in Hamburg will ihre Tochter Spiegel TV GmbH neu ausrichten und künftig verstärkt auf das wachsende Geschäft mit Ko- und Auftrags-Produktionen setzen. Im Zuge der Neuausrichtung kommt es zu einer personellen Veränderungen auf GF-Ebene: Dirk Pommer verlässt "im besten gegenseitigen Einvernehmen" das Haus. Er kam 1994 von Vox zu Spiegel TV und war am Aufbau der Nachrichten-Redaktion beteiligt. Später stieg er zum Produktionsleiter auf und 2006 wurde Pommer in die Geschäftsführung berufen. In kürze wird verkündet, wer die Nachfolge von Dirk Pommer antritt.

Dirk Pommer: "Ich bin sehr dankbar und auch ein bisschen stolz, dieses großartige Unternehmen mit seinen ebenso großartigen Mitarbeitern geführt zu haben. Nach 25 Jahren ist es kein leichter Schritt, Spiegel TV zu verlassen. Bei all den kreativen und engagierten Menschen, mit denen ich hier gearbeitet habe und denen ich mich sehr verbunden fühle, bedanke ich mich herzlich."

Spiegel-Geschäftsführer Thomas Hass: "Spiegel TV ist seit 1988 auf Sendung und war die erste Medienmarke im privaten Fernsehen. Was mit dem 'Spiegel TV Magazin' begann, wuchs bis heute zu einem Unternehmen mit eigenen Sendern und vielen Partnern im privaten und öffentlich-rechtlichen Bereich. Diese Erfolgsgeschichte hat Dirk Pommer entscheidend mitgeprägt. Für seinen langjährigen Einsatz und seine Leidenschaft danken wir ihm sehr. Und wir alle wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste."