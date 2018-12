%%%Dr. Peter Petermann kehrt nach Deutschland zurück%%%

Nach rund drei Jahren als Chief Strategy Officer bei MediaCom China in Shanghai wird Dr. Peter Petermann Anfang 2019 wieder nach Deutschland zurückkehren. Der promovierte Philosoph, der Mitglied der Account Planning Group Deutschland (apgd) ist, prüft derzeit mehrere berufliche Optionen für eine Tätigkeit in Deutschland. Bevor Dr. Petermann im Frühjahr 2016 zu MediaCom China ging, war er gut zehn Jahre für die Carat-Gruppe in Deutschland als Geschäftsführer Strategie aktiv.

Dr. Petermann, der sein Studium in Hamburg und St. Louis/USA absolvierte, startete seine berufliche Laufbahn 1992 im Kreativ-Sektor als Texter bei Scholz & Friends in Hamburg. Dort kam er mit der noch jungen Disziplin Planning in Berührung und überzeugte seinen damaligen Arbeitgeber, der ihn ins Planning-Team versetzte. Der Disziplin strategische Planung ist Dr. Petermann auch bei seinen weiteren Stationen treu geblieben. Nach Positionen bei DMB&B/D'Arcy und Leo Burnett engagierte ihn Lowe Lintas Hamburg 2003 als Geschäftsführer Strategie. Anfang 2006 wechselte er in gleicher Position zu Carat Deutschland.