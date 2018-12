%%%Serviceplan Solutions: Patrick Rohrbasser folgt auf Florian Paul%%%

Patrick Rohrbasser, 51, ist seit 1. November 2018 neuer Holding-Geschäftsführer der Serviceplan Solutions, zuständige Unit für Markenkommunikation innerhalb der Serviceplan Gruppe mit einem Standort unter anderem in München. Er tritt damit die Nachfolge von Florian Paul, der die Position seit Sommer 2012 ausgeübt hatte und aus persönlichen Gründen zurück in seine Heimat Nürnberg kehrt.

Rohrbasser verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Data Analytics, Software, Consulting und Entrepreneurship. Zuletzt war der Manager beim indischen Data-Analytics-Dienstleisters Mu Sigma tätig, wo er das europäische Geschäft verantwortete. Außerdem arbeitete er zwischen 2014 und 2017 als CEO beim IT-Dienstleister EYC in London. Davor war er Mitgründer und CEO von Emnos, einem Big-Data- und Software-Unternehmen in München, dass inzwischen American Express gehört. Eine weitere berufliche Station war der Data-Analytics-Dienstleister Dunnhumby in London, bei dem er bis 2003 als Commercial Director beschäftigt war. Seine berufliche Laufbahn startete der gebürtige Schweizer als Berater bei Bain & Company.