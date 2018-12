%%%Deezer: Christoph Urban grüßt als neuer Marketing-Chef%%%

Der Diplom-Wirtschaftsingenieur Christoph Urban grüßt seit Anfang Dezember 2018 als Director Marketing DACH beim Musk-Streamingdienst Deezer. Er kommt von der Video-on-Demand-Plattform Pantaflix AG, wo er sieben Monate als Managing Director aktiv war. Davor leitete Urban als General Manager knapp drei Jahre lang die Geschäfte der Streaming-Plattform Magine TV in Deutschland. Bei Deezer berichtet Christoph Urban an Ralph Pighin, Vice President Central & Eastern Europe.

Christoph Urban, der Werbewirtschaft & Werbetechnik an der Hochschule der Medien in Stuttgart studierte, begann seine Laufbahn im Mai 1998 als Junior Marketing Manager für Maggi bei der Nestel Deutschland AG. Ende 2000 wechselte in die Medien-Branche zu MTV Networks, wo knapp sieben Jahre als Head of Digital & Business Development tätig war. Danach folgten Stationen bei Fox Interactive Media Germany GmbH, der Media-Saturn-Tochter redblue Marketing GmbH und der Rakuten Deutschland GmbH.