%%%Wien: Dr. Harry Bergmann verlässt Demner, Merlicek & Bergmann%%%

Dr. Harry Bergmann, geschäftsführender Gesellschafter der renommierten Wiener Kreativ-Agentur Demner, Merlicek & Bergmann (DMB), wird per Ende 2018 sein Amt als Geschäftsführer niederlegen und 2019 zum Ende des DMB-Geschäftsjahres die Agentur verlassen. Im Frühjahr 2019 wird Dr. Bergmann eine Brand-Consultancy gründen - einer der ersten Kunden wird die Agentur DMB sein. Die DMB-Anteile von Dr. Bergmann gehen an Mariusz Jan Demner. Später ist vorgesehen, dass sich auch Führungskräfte beteiligen können.

Dieser Schritt kommt nach einem intensiven Prozess der Neuaufstellung der Agentur, den Harry Bergmann vor 1,5 Jahren mitinitiiert hat. Damals wurde eine Holding-Geschäftsleitung (neben Mariusz Jan Demner, Moana Merzel, Melanie Rönnfeld und Joachim Krügel) etabliert, die bereits seit Jahresbeginn 2018 die Gruppe führt und einen dynamisch fortschreitenden Change-Prozess eingeleitet hat.

Jan Mariusz Demner: „Die Agentur wie auch ich selbst haben Harry Bergmann in dieser jahrzehntelangen, erfolgreichen Zusammenarbeit Außerordentliches zu verdanken. Mit dem Abgang meines Freundes und Weggefährten, der unsere Agentur und damit auch die Branche wie wenige andere geprägt hat, beginnt eine neue Zeit, auch die der Herausforderungen einer digitalen Atemlosigkeit. Ich bin davon überzeugt, dass DMB auch im Digital Hip Hop seinen Nr.-1-Anspruch in die Zukunft tragen kann. Ich freue mich, dass uns Harry auch künftig mit seinem Wissen und Können zur Seite stehen wird und wünsche ihm einen höchst erfolgreichen Start in die neue Ära.“