%%%FAZ: Nicole Schostak übernimmt Leitung des Bereichs International Sales/Luxus & Lifestyle%%%

Die Frankfurter Allgemeinen Zeitung verstärkt ihren Bereich Media Solutions und engagiert Nicole Schostak ab 1. Januar 2019 als Leiterin International Sales/Luxus & Lifestyle. Die 45-Jährige berichtet an Ingo Müller, Leiter Media Solutions der FAZ. Schostak arbeitet seit über 25 Jahren Erfahrung in der Medienbranche und ist seit knapp 20 Jahren in verschiedenen Zeitschriften-Verlagen tätig. Die gebürtige Berlinerin hat sich vor allem auf die nationale und internationale Vermarktung von Medienangeboten im Luxus- und Lifestyle-Segment spezialisiert.

Zuletzt war sie Director Brand Solutions der Food- und Living-Marken bei Gruner + Jahr EMS, wo sie unter anderem die Markteinführung von 'Salon' und 'Ideat' verantwortete. Davor war Schostak seit 2007 als Anzeigenleiterin für die 'Eltern'-Gruppe im Hamburger Verlagshaus zuständig. Weitere Stationen im Werdegang waren der Gong Verlag und Hubert Burda Media.