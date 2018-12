%%%Andreas Marggraf wird neuer Geschäftsführer der 'taz'%%%

Veränderungen in der Geschäftsführung der taz Verlags- und Vertriebs GmbH: Ab Februar 2019 übernimmt der 49-jährige Diplom-Ökonom Andreas Marggraf die Geschäftsführung der 'taz'. Marggraf wird gemeinsam mit den langjährigen Geschäftsführern Karl-Heinz Ruch und Andeas Bull die Geschäfte der Tageszeitung führen. Ruch, der die 'taz' vor 40 Jahren mitgegründet hatte, wird Ende 2019 in den Ruhestand wechseln.

"Mit dieser Entscheidung leiten wir den Generationswechsel im Geschäftsführungsteam der 'taz' ein", erklärte Vorstandsmitglied Isabel Lott. "Wir sind überzeugt davon, mit Andreas Marggraf die Idealbesetzung für die Herausforderungen der digitalen Transformation gefunden zu haben."

Marggraf arbeitete von 1998 bis 2007 als Geschäftsführer der taz Nord Verlags-GmbH und als Controller der taz Entwicklungs GmbH. Damals war er maßgeblich an der erfolgreichen Neuausrichtung der taz Nord beteiligt. Zuletzt war er bei der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen tätig, zunächst als Finanzchef der deutschen Sektion in Berlin, dann in gleicher Funktion in der Zentrale in den Niederlanden.