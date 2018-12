%%%Niels Alzen wird ECD der BCG-Tochter Bright House%%%

Im Mai 2018 wurde bekannt, dass der langjährige Scholz & Friends-Kreativchef und Partner Niels Alzen die WPP-Agentur verlässt. Nun ist klar, wohin es ihn treibt: Der 44-Jährige wird neuer Executive Creative Director Europe bei der Unternehmensberatung Bright House, Tochterfirma der Boston Consulting Group (BCG). Ebenfalls neu im Management-Team sind die Geschäftsführer Dominic Veken, 47, und Tim Kuhrcke, 39. Zusammen mit Brad White bildet das Quartett ab sofort das neue Führungsteam des Unternehmens in Deutschland und Europa mit Sitz in Berlin. Der Schwerpunkt des Geschäfts soll dabei zunächst auf dem deutschen Markt liegen. Im Jahr 2018 hatte Bright House in der deutschen Hauptstadt das erste Büro außerhalb der USA eröffnet.

Alzen entwickelte während seiner Tätigkeit bei der Scholz & Friends Group mit 'Umparken im Kopf' für den Autohersteller Opel die meistausgezeichnete deutsche Auto-Kampagne der vergangenen Jahre. Davor war er als Creative Director bei Jung von Matt, Springer & Jacoby und Kemper Trautmann (heute Thjnk) beschäftigt und betreute dort Kunden wie Vodafone, Media Markt, Mercedes-Benz und BMW. Seine berufliche Laufbahn startete der Kommunikationsexperte im Jahr 1994 als Werbetexter bei Grey.

Veken arbeitete zuletzt mehr als acht Jahre als selbstständiger Unternehmensphilosoph und Strategieberater und unterrichte parallel dazu Unternehmensphilosophie an der Universität der Künste in Berlin. Davor war er ab 2003 bei der Kreativagentur Kolle Rebbe in Hamburg tätig, zunächst als Head of Strategy, später als Geschäftsführer und Chefstratege. Während dieser Zeit beriet er unter anderem die CDU und Angela Merkel im Bundestagswahlkampf 2009.

Kuhrcke kommt von BCG Digital Ventures, einer weiteren Tochterfirma von BCG, wo er zuletzt als Strategic Design Director tätig war. Außerdem war Kuhrcke drei Jahre Director Innovation Strategy und Mitglied des Management-Teams bei der Hamburger Agentur Sturm und Drang. Eine weitere berufliche Station war zwischen 2010 und 2014 MTV Networks und dessen Mutterkonzern Viacom in New York. Dort fungierte er zuletzt als Vice President Strategic Insights.



Bright House ist seit 2015 Teil von BCG und beschäftigt inzwischen mehr als 70 Mitarbeiter gewachsen. Das 1995 in Atlanta gegründet 1995 erwirtschaftet eigenen Angaben zufolge rund die Hälfte des Umsatzes außerhalb der USA.