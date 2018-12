%%%Bremer Tageszeitungen AG bestellt neuen Vorstand%%%



Steigen bei der Bremer Tageszeitung AG zu Vorständen auf: David Koopmann (links) und Moritz Döbler - Foto: BTAG

Bei der Bremer Tageszeitungen AG gibt es einen neuen Vorstand: Der Aufsichtsrat bestellte den amtierenden Chefredakteur des 'Weser Kurier' Moritz Döbler, 53, und den Leiter Märkte David Koopmann, 49, per 1. Januar 2019 zu Mitgliedern des Vorstandes. Damit geht ein längerer Hickhack der "verfeindeten" Gesellschafter-Stämme Hackmack und Meyer seinem Ende entgegen. Wie new business im Oktober 2018 berichtete, hatten die beiden langjährigen Vorstände Eric Dauphin und Jan Leßmann per Ende 2018 aufgrund Differenzen sowie mangelnder Entscheidungen im Aufsichtsrat ihre Ämter niedergelegt.

Die Querelen zwischen den Gesellschafter-Stämmen wurden bei der Suche nach den neuen Vorstandsmitgliedern weithin sichtbar, denn beide Seiten gingen gerichtlich gegeneinander vor und wollten per Einstweiliger Verfügung die jeweils andere Seite untersagen, auf der Gesellschafter-Versammlung der Hackmack, Meyer KG Beschlüsse zu fassen. Das Bremer Landgericht gab dazu am 17. Dezember 2018 sogar eine Presse-Inforation heraus und teilte mit, dass die Einigungsversuche fehlgeschlagenen seien.

In der Verlautbarung über den neuen Vorstand gibt sich AR-Chef Bernhard Gätjen zuversichtlich: "Unser neuer Vorstand besteht aus dem erfolgreichsten Verlagsmanager unseres Hauses und unserem Chefredakteur, einem profilierten, unternehmerischen Journalisten. Ich bin fest davon überzeugt, dass beide gemeinsam die Bremer Tageszeitungen AG entscheidend voranbringen werden."

David Koopmann kam 1997 vom Bremer Zeitungsverlegerverband zur Bremer Tageszeitung AG und ist seit 2016 Prokurist / Leiter Märkte. Im Vorstand verantwortet er die Bereiche Vermarktung, Corporate Publishing, Drittgeschäft, Druck und Logistik. Der aus Wuppertal stammende Martin Döbler startete seine journalistische Laufbahn bei der dpa in Hamburg. Über Stationen bei Reuters und dem Berliner Tagesspiegel kam er Anfang 2015 nach Bremen und löste Peter Bauer, den damaligen kommissarischen Chefredakteur beim 'Weser Kurier' ab.