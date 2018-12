%%%Mathias Braun wird Head of Brand Experience bei Ultra OOH%%%

Der Berliner Ambient-Media-Spezialist Ultra OOH macht Mathias Braun zum Head of Brand Experience. Der 35-Jährige soll die Agenturbereiche Guerilla und Specials "mit ausgefallenen Konzepten" weiter ausbauen. Ultra OOH-Gründerin Vian Feldhusen lobt Braun als Spezialisten für aufsehenerregende Verkaufs- und Absatzaktionen: "Das Überraschungsmoment unserer Kampagnen macht sie besonders wirksam und das macht auch den Unterschied zum Standardrepertoire in der Media. Mathias ist Experte für die besonderen Aktionen, die Mut, Erfahrung und Erfindungsgeist brauchen, um sie realisieren zu können. Guerilla-Marketing und Sonderumsetzungen bewegen sich immer an der Grenze des Machbaren, und dafür braucht es Köpfe wie ihn."