%%%Matthias Moeller, CEO von Arvato Systems, wird zusätzlich CIO von Bertelsmann%%%

Zum 1. Januar 2019 werden die zentralen IT-Aktivitäten des Gütersloher Bertelsmann-Konzerns bei dessen Tochter Arvato Systems gebündelt. Dazu zählen Themen wie IT und Cloud Services, Artificial Intelligence, Infrastruktur- und Lizenzmanagement sowie Cyber Security Services. Matthias Moeller, CEO von Arvato Systems, wird zum gleichen Zeitpunkt zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben die direkte Verantwortung für die Corporate IT von Bertelsmann übernehmen. In seiner neuen Funktion als CIO von Bertelsmann wird er zudem Mitglied der Geschäftsleitung des Corporate Center.

Im Zuge der Veränderungen wird Tom Linckens, Executive Vice President IT und Chief Information Officer von Bertelsmann, das Unternehmen verlassen. Er scheidet in bestem gegenseitigem Einvernehmen aus, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Matthias Moeller arbeitet seit 1995 bei Bertelsmann. Nachdem er bereits als Geschäftsführer von Arvato Systems Perdata Mitglied der Geschäftsleitung von Arvato Systems gewesen war, hatte er im April 2016 das Amt des CEO von Arvato Systems übernommen.