%%%Chief Human Resources Officer Frank Steinert verlässt Penguin Random House%%%

Frank Steinert, Chief Human Resources Officer der Bertelsmann-Tochter Penguin Random House, verlässt die Buchverlagsgruppe mit Sitz in New York zum Ende des ersten Quartals 2019.

Um die weltweiten Aspekte der Personalarbeit, vor allem um Talent Management, Learning und Development, wird sich dann Markus Dohle, CEO von Penguin Random House, zusätzlich selbst kümmern. Unterstützung erhält er von Jo Mallia, die zur Vice President Global Talent Management, befördert wird.

Den HR-Bereich in den USA übernimmt Paige McInerney, die die neu geschaffenen Position einer Executive Vice President, Director of Human Resources, Penguin Random House U.S., bekleidet und direkt an Madeline McIntosh, CEO von Penguin Random House U.S., berichtet. Als Folge der Neuorganisation wird Ann Fedeli, Vice President, Learning and Development, das Unternehmen Ende März verlassen.