Bauer Privatmolkerei: Dr. Michael Ohlendorf wird neuer GF Marketing und Vertrieb

Bei der Privatmolkerei Bauer GmbH & Co. KG in Wasserburg vollzieht sich in 2019 ein Generationswechsel in der Geschäftsführung. Die beiden langjährigen Geschäftsführer Christian Beilcke und Jürgen Green verabschieden sich in den nachberuflichen Lebensabschnitt. Der bisherige Alpro-Manager Dr. Michael Ohlendorf wird ab Januar 2019 zunächst die Vertriebsleitung bei Bauer übernehmen und ab Mitte 2019 den GF-Bereich Marketing und Vertrieb von Christian Beilcke unter seine Fittiche nehmen. Mehr zum Führungswechsel findet sich bei der new-business-Schwester MARKENRTIKEL