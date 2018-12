%%%Carsten Jamrow wechselt von LLR zu JvM/Limmat%%%

Carsten Jamrow, seit Anfang 2017 Executive Creative Director Digital bei Lukas Lindemann Rosinski (LLR) in Hamburg, wird ab Januar 2019 in gleicher Funktion auf der Pay-roll von Jung von Matt/Limmat stehen. Der Diplom-Designer Jamrow, der von 2003 bis 2006 an der Mediadesign Hochschule für Design und Informatik studierte und schon neben dem Studium als Freelancer aktiv war, begann seine Agentur-Laufbahn im Herbst 2006 als Motionsdesigner bei der BBDO-Tochter Interone Worldwide. Über Stationen bei Razorfish, wieder Interone und kempertrautmann kam er im Mai 2013 Jung von Matt/Alster. Ab Mitte 2015 arbeitete er für Scholz & Friends, ehe er zu LLR ging. Mehr Details über Jamrow und seinen Wechsel von der Elbe an die Limmat findet sich bei der new-business-Schwester redbox.de