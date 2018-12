Romanus Otte und Axel Springer gehen getrennte Wege

Der frühere Welt-Online-Chef Romanus Otte, 56, wird den Medien-Konzern Axel Springer SE per Ende 2018 im gegenseitigen, aber dennoch besten Einvernehmen verlassen. Das berichtet Clap-Chefredakteur Daniel Häuser in der Clap-Online-Ausgabe. Der Diplom-Volkswirt (Uni Göttingen), der 200 von der Financial Times Deutschland zur Welt ging, will künftig wieder verstärkt redaktionell arbeiten, nachdem er seit November 2015 als Head des Axel Springer Global Networks aktiv war.

