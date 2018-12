Kenda Reifen: Marketing-Manager Michael Andre geht in den Ruhestand

%%%Kenda Reifen: Marketing-Manager Michael Andre geht in den Ruhestand%%%

Michael Andre, seit fünf Jahren Marketing & Sales Manager Automotive Europe beim Reifen-Anbieter Kenda Rubber Industrial mit Stammsitz in Taiwan, verlässt das Haus um Jahresende. Der 60-jährige Reifen-Experte, der die Marke Kenda auch in Deutschland einführte, freut sich auf den bevorstehenden Ruhestand. Michael Andre blickt auf eine rund 40-jährige Laufbahn in der Reifen-Branche mit Stationen bei Reifen Gundlach, NDI oder Giti Tire zurück.

zurück

( ) 27.12.2018

Druckansicht

Artikel empfehlen