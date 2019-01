%%%Karsten Simon wird Geschäftsführer bei AS&S %%%

Karsten Simon wird neues Mitglied der Geschäftsführung bei der ARD-Werbung Sales & Services GmbH (AS&S) in Frankfurt am Main. Dort wird der neue Geschäftsführer der hr werbung künftig zusammen mit der hauptamtlichen AS&S-Geschäftsführerin Elke Schneiderbanger für die unternehmerische Führung des Public-Private-Vermarkters verantwortlich sein. Simon folgt auf Bernhard Cromm, der als Geschäftsführer der AS&S und der hr werbung zum Jahresende 2018 nach 37 Jahren in den Ruhestand gegangen ist.

Nach seinem beruflichen Start 1996 im Konzernstab der Dresdner Bank wechselte Simon 1998 zum Hessischen Rundfunk (hr). Von 2007 bis 2011 leitete er die Abteilung Rechnungswesen. Seit 2012 ist er Bereichsleiter Finanzverwaltung/Finanzmanagement. Zugleich war er auch kaufmännischer Geschäftsführer der hr-Senderservice GmbH und Prokurist der hr werbung GmbH.