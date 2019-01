Hildegard Wortmann verlässt BMW - auf dem Weg zu Audi?

Hildegard Wortmann, 52, derzeit Chefin der Vertriebsregion Asia-Pacific bei der BMW AG, hat den Münchner Auto-Konzern per Ende 2018 überraschend verlassen. das bestätigte ein BMW-Sprecher gegenüber welt.de. Gerüchten zufolge soll die gelernte Fremdsprachen-Korrespondentin und aus Münster stammende Diplom-Kauffrau sowie einstige Unilever-Managerin, die 1998 in die Dienste der BMW AG trat, eine Top-Position bei der Audi AG in Ingolstadt übernehmen. Laut welt.de ist Hildegard Wortmann nur sechs Monate gesperrt.

