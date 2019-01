%%%Stefanie Hauck geht zu Capgemini%%%

Zum Jahresanfang 2019 startete Stefanie Hauck als PR-Managerin bei der internationalen Unternehmens- und Technologieberatung Capgemini, die ihre Deutschlandzentrale in Berlin hat. Hauck kommt von der Lewis Communications GmbH in München, wo sie rund ein Jahr als Account Director auf der Pay-roll stand. Zuvor war sie knapp vier Jahre lang PR- und Marketing-Managerin bei der Münchner Managementberatung Oliver Wyman.



Hauck hatte 2012 als Referentin PR/Kommunikation bei Gruner + Jahr (Verlagsgruppe Agenda in München) angeheuert und dort die Kommunikation aller Marken- und Medienangebote betreut, die das Hamburger Verlagshaus in München herausbrachte. Zu G+J kam sie von der Unternehmensberatung A.T. Kearny, bei der sie über fünf Jahre als Kommunikationsspezialistin in Düsseldorf und München arbeitete. Davor warsie für Trimedia Communications in Düsseldorf und Public Affairs in Köln tätig.



Capgemini ist mit mehr als 200.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern vertreten und feierte 2017 sein 50-jähriges Bestehen. Mit Management- und IT-Beratung, Technologie-Services sowie Outsourcing-Dienstleistungen erzielte die Gruppe 2017 einen Umsatz von 12,8 Milliarden Euro.