%%%geobra Brandstätter mit neuem Presse-Chef%%%

Björn Seeger, 38, grüßt seit Anfang 2019 als neuer Pressesprecher bei der Brandstätter Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Zirndorf und begleitet den international aktiven Spielzeug-Produzenten beim weiteren Ausbau der Unternehmenskommunikation. Seeger, der seit Mitte 2016 bereits beratend für die Brandstätter Gruppe tätig ist, berichtet in seiner neuen Funktion direkt an die Unternehmensleitung. Davor stand er auf der Pay-roll der PR-Agentur Engel & Zimmermann AG mit Sitz in Gauting bei München.

Bei Brandstätter folgt Björn Seeger auf Anna Ermann, die das Haus bereits Mitte 2016 verlies, um beim Sportartikel-Konzern Adidas in Herzogenaurach die Marke Reebok kommunikativ zu betreuen. Seit Herbst 2018 leitet Anna Ermann bei der Stiftung Staatstheater Nürnberg die Abteilung Kommunikation.