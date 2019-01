%%%Andreas Schmidt steigt zum Finanzdirektor bei deepblue networks auf%%%

Seit Anfang Januar 2019 hat die Hamburger Digital-Agentur deepblue networks einen neuen Financial Director: Andreas Schmidt, der bisher als Unit Director verantwortlich zeichnete, übernimmt diese Position. Der 36-Jährige ist damit für die Gesamtleitung der Unternehmensfinanzen zuständig und steht den Abteilungen Rechnungswesen, Controlling und Einkauf vor. Zu seinen Aufgaben gehören Budgetplanungen sowie Reportings, die er an die Hamburger WPP-Tochtergesellschaft Commarco kommuniziert. Darüber hinaus wird er dem Vorstand bei Investitionsentscheidungen zur Seite stehen. Schmidt berichtet an Helmut Koch, Chief Financial Officer.



Der diplomierte Betriebswirt ist bereits seit 2013 bei deepblue networks. Zuletzt war er Director einer 35-köpfigen Business Unit, die für Kunden wie Vodafone, Swatch und Otelo aktiv ist. Von 2008 bis 2011 stand er als Berater bei Serviceplan Campaign auf der Pay-roll, wo er unter anderem den Kunden BMW betreute.



deepblue networks wurde 2001 gegründet und beschäftigt über 140 Mitarbeiter. Zu den Kunden zählen Marken wie der Art Directors Club, Bitburger, Bosch, Gerolsteiner, Migros, otelo, Swatch und Unilever.