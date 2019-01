%%%BDVT: Bruno Schmalen legt sein Amt als Vize-Präsident nieder%%%

Beim Bundesverband für Training, Beratung und Coaching e.V. (BDVT) mit Sitz in Köln vollzieht sich Anfang 2019 eine Änderung im Präsidium: Bruno Schmalen der dem fünfköpfigen Präsidium seit 2014 angehört und das Ressort Politik und Camp verantwortete, hat sich entschieden, sein Amt aufzugeben. Er möchte seine Energie in andere Projekte investieren heißt in der BDVT-Presse-Info. BDVT-Präsident Stephan Gingter (GF Tatkraft GmbH) verabschiedet seinen Kollegen: "Ich bin sehr dankbar für eine intensive und stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. Gemeinsam mit Bruno Schmalen und den jeweiligen Präsiden konnten wir viel erreichen. Dazu hat Bruno Schmalen einen sehr wichtigen Beitrag geleistet."

Bruno Schmalen ist Inhaber er Agentur Schmalen Kommunikation und Training mit Sitz in Ostheim vor der Rhön.

Der BDVT wurde 1964 gegründet und ist damit der älteste Berufsverband für Training, Beratung und Coaching im deutschsprachigen Raum. Den jetzigen Namen trägt der Verband, dem rund 600 Mitglieder angehören, seit 2008.