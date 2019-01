%%%Subaru Deutschland: Christian Amenda übergibt Geschäftsführung an Volker Dannath%%%

Christian Amenda, seit zwei Jahren Geschäftsführer bei Subaru Deutschland in Friedberg, übergibt das Ruder Anfang Februar an Volker Dannath, der die japanische Automobilmarke bereits von 2011 bis Anfang 2017 als Geschäftsführer leitete. Damals wechselte Dannath nach Stuttgart und verantwortete dort das Einzelhandelsgeschäft von Emil Frey Deutschland. Amenda, der seit 2013 als Geschäftsführer der EFD Teile und Service GmbH auch für die Service- und Teileversorgung aller Daihatsu-Händler in Deutschland und Österreich zuständig war, übernimmt eine neue Rolle bei der Emil Frey Gruppe. Der 53-jährige Manager wird Geschäftsführer der Unternehmenstochter EFA Autoteilewelt GmbH.

Die Subaru Deutschland GmbH vertreibt seit 1980 Allrad-Pkw und hat bis zum 30.06.2018 in Deutschland nach eigenen Angaben 385.571 Fahrzeuge verkauft.