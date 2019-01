%%%Valtech holt Jasmin Guthmann als neue Marketingchefin%%%

Die Digitalagentur Valtech, Standorte in Düsseldorf, Köln und München, hat Jasmin Guthmann, 36, als neuer Head of Marketing ernannt. In dieser Position wird sie in Zusammenarbeit mit der globalen Valtech-Gruppe die Marketing-Aktivitäten des Dienstleisters neu ausrichten und einen besonderen Schwerpunkt auf Brand Building legen. Zusätzlich zu diesen Aufgaben ist sie Mitglied des Management Circles von Valtech Deutschland.

Zuletzt arbeitete Guthmann für den Vermögensverwalter Flossbach von Storch, wo sie als Head of

Distribution Marketing die Außendarstellung aller Marketingmaßnahmen verantwortete. Zuvor steuerte sie als Vice President Retail Marketing EEGA bei dem Finanzdienstleister Black Rock, die B2B-Marketingaktivitäten für Deutschland, Österreich und Osteuropa. Weitere Karrierestationen der gebürtigen Rheinländerin waren unter anderem die Werbeagenturen Scholz & Friends, Ogilvy & Mather sowie 744.