%%%Heimat-Stratege Sven Koesling wechselt zu BBDO %%%

Die Berliner Dependance von BBDO baut ihre Führungsmannschaft weiter aus und konnte dem Lokalkonkurrenten Heimat gleich zwei Talente abwerben: Mit Jahresbeginn ging Sven Koesling als Head of Strategic Planning an Bord. Der 37-Jährige war seit 2012 bei Heimat unter Vertrag, zuletzt als Head of Strategy. Gestartet hatte der Diplom-Kommunikationswirt seine Karriere bei Scholz & Friends Hamburg, weitere Stationen waren Jung von Matt sowie BBDO Proximity in Düsseldorf. Während seiner Laufbahn hat Koesling Marken wie Google, Mars, Swisscom, Coca-Cola, Iglo und Das Handwerk strategisch betreut.

Ebenfalls seit 1. Januar verstärkt Malte Bülskämper als Creative Director das Team von BBDO Berlin. Der gelernte Werbekaufmann und Texter hat vor Heimat u.a. bei VCCP, Scholz & Friends sowie Jung von Matt gearbeitet. Zu den Kunden des mehrfach ausgezeichneten Kreativen gehörten Nike, O2, Saturn, Heineken und Ferrero.