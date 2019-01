%%%Philip Missler wechselt zu Pinterest%%%



Philip Missler ist seit 2014 beim Amazon-Vermarkter für das Werbegeschäft in Deutschland und Italien verantwortlich (Foto: Amazon)

Philip Missler, Managing Director bei Amazon Advertising Germany, wechselt im April 2019 zur Foto-Plattform Pinterest. Das berichtet WUV.de. Als Country Manager DACH & Nordics soll er demnach das Vermarktungsgeschäft des Unternehmens in der Region anschieben. Das Social Network will nach dem Launch in Frankreich 2018 nun auch in den deutschsprachigen Märkten und den Nordländern in das Anzeigengeschäft einsteigen.

Missler zeichnet seit 2014 als Managing Director beim Vermarkter Amazon Advertising für die Märkte Deutschland und Italien verantwortlich. Davor führte er den Vermarkter Interactive Media (damals Telekom, heute Teil von Ströer) als CEO. Weitere berufliche Stationen waren Mobile.de und McCann Erickson.