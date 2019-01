%%%Hildegard Wortmann lenkt künftig Marketing und Vertrieb von Audi%%%



Hildegard Wortmann (Foto: Ansgar Photography)

Nun steht es endgültig fest: Hildegard Wortmann wechselt zur Audi AG, Ingolstadt, wo die Managerin spätestens ab Juli dieses Jahres die Vorstandsverantwortung für den Bereich Vertrieb und Marketing übernimmt. Sie folgt dann auf Bram Schot, der zu Beginn dieses Jahres den Vorstandsvorsitz des Autoherstellers übernommen hatte.

Wortmann arbeitete ab 1990 zunächst für Unilever in verschiedenen Positionen, u.a. als Produkt- und Brand Managerin, später als Marketing Director. Sie wirkte dabei im In- und Ausland, u.a. in London und New York. Ab 1998 übernahm sie verschiedene Funktionen innerhalb der BMW Group. Dort begleitete sie beispielsweise den Relaunch der Marke Mini und leitete das Marketing Vorentwicklung und Innovationsprojekte. Anschließend konzentrierte sie sich auf Führungspositionen im Produktmanagement Automobile und After Sales und war am Aufbau der Elektromarke BMW i beteiligt. Im Juni 2016 übernahm sie die Leitung der Marke BMW, im Januar 2018 dann die Vertriebsregion Asien-Pazifik mit Sitz in Singapur.

„Hildegard Wortmann ist die ideale Managerin, um die Marke Audi innovativ zu gestalten und einen der größten Geschäftsbereiche im Unternehmen neu auszurichten“, meint der Audi-Aufsichtsratsvorsitzende und Volkswagen-CEO Dr. Herbert Diess. Und Audi-Chef Bram Schot sagt: „Audi ist spürbar im Wandel. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Mit Hildegard Wortmann im Vorstandsteam und gemeinsam mit der Belegschaft gelingt uns die Transformation des Unternehmens.“