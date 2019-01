%%%Zenith: Matt James steigt zum Global Brand President auf%%%

Wechsel im Top-Management von Publicis: Neuer Global Brand President der Media-Agenturmarke Zenith und damit Nachfolger von Vittorio Bonori ist der gebürtige Brite Matt James, bisher CEO Publicis Media in der Region Australien und Neuseeland. Bonori war kürzlich kürzlich zum CEO der Publicis Groupe Italy ernannt worden.

James hatte bereits ab 2010 als Managing Director bei Starcom UK für die Publicis Groupe gearbeitet. 2015 wechselte er als CEO zu ZenithOptimedia ANZ, 2016 zu Publicis Media. Unter seiner Führung gewann die Agentur u.a. Etats von Procter & Gamble, Aldi, Campbell Arnott's und Kraft Heinz.

In seiner neuen Funktion arbeitet James direkt am Zenith-Hauptsitz in London. Er berichtet direkt an Publicis Media-CEO Steve King.