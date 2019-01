Christiane Paßers übernimmt die Vertriebsleitung des Zeit Verlags

Christiane Paßers, 38, ist seit 1. Januar Leiterin Vertrieb beim Hamburger Zeit Verlag. In dieser Position ist sie verantwortlich für den Vertrieb der 'Zeit' und aller 'Zeit'-Magazine in sämtlichen Handelsformen, insbesondere auch im Einzelverkauf. Paßers kommt vom Textilunternehmen Falke, wo sie zuletzt als Teamleiterin Key Account tätig war. Jürgen Jacobs, langjähriger Vertriebsleiter der 'Zeit' und zuletzt Berater Vertrieb und Marketing im Zeit Verlag, ist zum Jahreswechsel in den Ruhestand gegangen.



Frank Schröder, bislang Leiter Einzelverkauf, wechselt zeitgleich in die neu geschaffene Position Leiter Vertriebssteuerung und stellvertretender Leiter Vertrieb. Er koordiniert in dieser Position übergreifende Vertriebsthemen wie die IVW sowie die Zusammenarbeit mit zentralen Vertriebspartnern, wie zum Beispiel dem WBZ und den Logistikdienstleistern.

