%%%Christine Diener wird Leiterin Digital bei der OWM%%%

Die Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) begrüßt eine neue Digital-Expertin an Bord: Christine Diener leitet seit Jahresbeginn die Bereiche Digital Marketing und Media und kümmert sich um Zukunftsthemen der Marketingkommunikation.

Die Diplom-Kauffrau verfügt über 13 Jahre Digital-Expertise und war nach Stationen bei Tradedoubler und Sky Deutschland zuletzt Head of Marketing and Growth bei Handelsblatt Global. Bei der OWM berichtet sie direkt an Geschäftsführer Joachim Schütz.

Diener folgt auf Jenny Görlich, die den Berliner Verband zum Jahreswechsel verlassen hat, um sich neuen Aufgaben zu widmen.