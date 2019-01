%%%Dentsu Aegis Network holt Oliver Dahmann als Chief Financial Officer%%%

Zum Jahresbeginn zeichnet Oliver Dahmann, 45, als Chief Financial Officer (CFO) bei Dentsu Aegis Network in Deutschland verantwortlich. In diesem Zuge kümmert er sich fortan um den kaufmännischen Bereich der japanischen Agentur-Gruppe und wird gemeinsam mit dem Führungsteam um CEO Ulrike Handel die Geschäftsentwicklung des Kommunikationsnetzwerkes vorantreiben. Dahmann folgt auf Erwin Bakker, der auf eigenen Wunsch Dentsu Aegis Network in allerbestem Einvernehmen verlässt und sich eine persönliche Auszeit nimmt.

Dahmann verfügt über langjährige Erfahrung als Experte für Finanzprozesse, Business Development und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, insbesondere in Unternehmen mit starker digitaler Ausprägung. Während seiner Zeit bei der debitel AG und der freenet AG bekleidete er verschiedene Leitungspositionen im kaufmännischen Bereich und auf der Geschäftsseite des Konzerns, zuletzt als CFO der international aufgestellten freenet digital Gruppe, für die er auch interimistisch die Gesamtverantwortung innehatte. In den letzten Jahren begleitete er als freier Berater mittelständische Unternehmen bei ihrer Neuausrichtung und der digitalen Transformation.

"Wir danken Erwin Bakker für sein außerordentliches Engagement in den vergangenen drei Jahren und bedauern, einen – menschlich wie fachlich - tollen Kollegen zu verlieren. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir Oliver Dahmann für diese zentrale unternehmerische Rolle an Bord holen konnten. Neben seiner exzellenten kaufmännischen Expertise werden insbesondere seine Erfahrungen in der Digitalbranche und mit Transformationsprozessen maßgeblich dazu beitragen, dass wir für und mit unseren Kunden in der digitalen Wirtschaft erfolgreich sein werden", erklärt Ulrike Handel, CEO Dentsu Aegis Network Deutschland.

"Ich freue mich sehr darauf, die Herausforderungen in einem schnellen, vielfältigen und spannenden Branchenumfeld gemeinsam mit meinen neuen Kollegen anzupacken. Das Dentsu Aegis Network hat hier einen einzigartigen Weg mit dem Ausbau zu einem breiten Marketing-Service-Angebot eingeschlagen, den ich bereits aus der Entfernung aufmerksam verfolgt habe. Ich bin stolz darauf, nun Teil dieser positiven Unternehmensentwicklung zu sein und mich mit meiner Expertise nachhaltig einzubringen", so Oliver Dahmann, CFO Dentsu Aegis Network Deutschland.