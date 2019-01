%%%Ritter Sport: Ex-Mars-Manager Malte Dammann wird GF Vermarktung %%%



Malte Dammann (Foto: Ritter Sport)

Der Schokoladenhersteller Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Waldenbuch, besetzt zum 1. Februar 2019 die neugeschaffenen Positionen des Geschäftsführers Vermarktung mit Malte Dammann, 50, sowie die des Geschäftsführers Supply Chain mit Asmus Wolff, 49. Damit schließt das Familienunternehmen die im Herbst vergangenen Jahres begonnene Neustrukturierung seiner Geschäftsleitung ab, in dessen Zuge auch Marketing-Geschäftsführer Jürgen Herrmann den Ritter Sport-Hersteller verlassen musste.

Als Geschäftsführer Vermarktung verantwortet Dammann, der zuvor u.a. als Geschäftsführer für Mars Nordics tätig war, national wie international die Bereiche Vertrieb und Marketing, die das Unternehmen künftig "vor allem vor dem Hintergrund fortschreitender Internationalisierung" enger verzahnen will. Mönkemöller verantwortet als Länder-Geschäftsführer im Heimatmarkt Deutschland und in der Schweiz neben dem Vertrieb auch das Marketing und berichtet direkt an Dammann.

Wolff, zuvor lange für Unilever tätig, ist künftig als Geschäftsführer für die Supply Chain der Alfred Ritter GmbH & Co. KG vom Rohstoffbezug bis zur Produktion sowie die dafür erforderliche Technik und IT verantwortlich.