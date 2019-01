%%%Ex-Spark44-Manager Christian Daul heuert bei Reinsclassen als CEO an %%%

Im August 2018 gingen die Jaguar-Landrover Customized Agency Spark44 und ihr Managing Director Christian Daul getrennte Wege. Nun steht Dauls neue Station fest: Als Geschäftsführer und CEO von Reinsclassen wird er die Beratung leiten, die digitalen Angebote ausbauen und sich um den Aufbau eines Büros in Frankfurt kümmern. Reinsclassen will damit dem Wachstum der Kundenbasis in der Südhälfte der Republik Rechnung tragen und die Beratungsleistung in den Bereichen B2B und Corporate Language erhöhen.

Agentur Mit-Gründerin Veronika Classen sagt: "Christian war unser Wunschkandidat für diese Rolle und wir freuen uns, dass wir mit ihm einen erfahrenen Generalisten gefunden haben, mit dem wir unsere Agentur weiterentwickeln können." Armin Reins, ebenfalls Mit-Gründer, ergänzt: "Die Nachfrage nach unseren Angeboten als Spezialisten für komplexe Aufgaben mit hoher Sprach-Kompetenz wächst kontinuierlich und so ist es nur konsequent, dass wir uns nun auch in der Führung breiter aufstellen." Christian Daul erklärt: "Das klare Profil von Reinsclassen im Bereich Sprache bietet eine hervorragende Möglichkeit neue Felder auch für Alexa &Co. zu erschließen. Aber für mich war genauso wichtig, in einem Umfeld mit hohen kreativen Standards zu arbeiten."

Daul bringt Fachwissen im B2C und B2B Marketing mit – sowohl auf der Beratungs- als auch auf der Kreativseite und hat sich während seiner letzten Stationen auch intensiv mit Themen der digitalen Transformation und der Customer-Relationship - und Experience beschäftigt.

Reinsclassen wurde 2005 von Veronika Classen und Armin Reins gegründet. Zu den Kunden zählen Beiersdorf, Vodafone, Haufe-Lexware oder Lufthansa Cargo. Zu dem Hauptsitz in Hamburg und dem Büro in Baden-Baden wird nun in 2019 auch ein Standort in Frankfurt am Main hinzukommen.