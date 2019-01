%%%Laura Fölmer neu bei Coca-Cola%%%

Laura Fölmer ist mit Beginn des neuen Jahres als Communications Managerin in das Presseteam von Coca-Cola Deutschland, Berlin, gewechselt, wo die gelernte Journalistin an Stefanie Effner, Head of Media Relations, berichtet. Fölmer arbeitete zuvor bei EY (Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) als Content Specialist für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Expertise im Bereich digitales Storytelling vertiefte sie nach einer crossmedialen Ausbildung an der Axel-Springer-Akademie als verantwortliche Redakteurin bei der Berliner Content-Marketing Agentur Rethink.