Havas beruft Chris Hearst zum globalen CEO

Die französische Network-Agentur Havas macht Chris Hearst zum CEO auf globaler Ebene von Havas Creative, ehemals als Havas Worldwide bekannt. Hearst zeichnete bislang als CEO von Havas Europe und Havas Group UK. Im Zuge der Beförderung leitet er die rund 8.500-köpfige Crew von Havas Creative. Hearst wird mit Peter Mears, CEO Havas Media Group, und Donna Murphy, CEO Havas Health & You, zusammenarbeiten und die Havas Village-Strategie vorantreiben.

Hearst kam 2015 von Grey zu Havas. Bei der WPP-Tochter war er ebenfalls als CEO für die Region UK zuständig. Seit seinem Einstieg bei den Franzosen hat er sowohl das Geschäft in UK und Europa restrukturiert. So wurden unter seiner Leitung zehn Havas Agenturen in UK unter ein Dach integriert.